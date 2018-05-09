В «Сент-Луисе» ещё не решили, продлевать ли контракт с российским хоккеистом Сошниковым

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Ассистент генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Мартин Бродёр сообщил, что клуб ещё не принял решения о продлении контракта с российским нападающим Никитой Сошниковым.

«Хорошо, что Сошникова заявили на чемпионат мира. Он был травмирован почти всё время после обмена из «Торонто Мейпл Лифс». Нам понравилось то, что мы увидели. Он ограниченно свободный агент. Посмотрим, будем продлевать с ним контракт или нет. Но нам он понравился», — приводит слова Бродёра РИА Новости.

Он отметил, что Сошников — хороший и быстрый игрок, который любит силовую борьбу.

«Я не знаю, что в клубе собираются с ним сделать, это не моя работа, а моего босса. Здесь я с ним повидаться не успел», — добавил функционер.

Ранее Сошников заявил, что ещё не знает, сможет ли продолжить выступать в НХЛ.

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