Хоккеист Сошников о своём будущем в НХЛ: мы общаемся с «Сент-Луисом», но пока ничего не понятно

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Форвард сборной России по хоккею Никита Сошников, в нынешнем сезоне выступавший в «Сент-Луис Блюз» рассказал о своих перспективах продолжить выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«У меня нет понимания по будущему, мы общаемся с «Сент-Луисом», но пока ничего не понятно. Остаться в НХЛ, конечно, хочется, все хотели бы там играть, но надо реально понимать жизненные обстоятельства. Я буду уже летом решение принимать», — приводит слова Сошникова РИА Новости.

Контракт 24-летнего россиянина с «Сент-Луисом» истёк, а в КХЛ права на игрока принадлежат петербургскому СКА.

Ранее сообщалось, что Никита Гусев, Сошников и Илья Сорокин внесены в заявку сборной России на ЧМ-2018 по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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