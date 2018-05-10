«Реал» проиграл «Севилье» в матче Примеры, в пассиве Рамоса автогол и незабитый пенальти

Мадридский «Реал» на выезде уступил «Севилье» в перенесённом матче 34-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В первом тайме голами в составе «Севильи» отличись Виссам Бен-Йеддер и Мигель Лаюн. После перерыва капитан «Реала» Серхио Рамос сначала не смог реализовать пенальти, а в концовке матча срезал мяч в ворота своей команды.

«Реалу» удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Борхи Майораля и реализованному пенальти в исполнении Рамоса.

«Реал» с 72 баллами остался третьим, упустив шанс сравняться по очками с идущим вторым «Атлетико». «Севилья» набрала 54 балла и поднялась на седьмое место, опередив «Хетафе».

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче Примеры.