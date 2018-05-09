Слуцкий считает, что об отсутствии престижа у Кубка России говорят те, кто рано вылетел из турнира

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение, что об отсутствии престижа у Кубка России по футболу говорят те клубы, которые рано вылетели из розыгрыша турнира.

«Об отсутствии престижа у Кубка говорят только те, кто вылетел рано. Спросите у представителей «Тосно» или «Авангарда». Для того же «Ротора» проигрыш «Динамо» в финале Кубка — одно из трагических событий. Я сам неоднократно играл в финале Кубка, все стараются и хотят», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение о необходимости реформирования Кубка России по футболу.

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