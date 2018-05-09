Стали известны составы «Тосно» и «Авангарда» на финал Кубка России по футболу

«Тосно» и курский «Авангард» определились со стартовыми составами на финал Кубка России по футболу.

С первых минут на поле стадиона «Волгоград Арена» в составе «Тосно» выйдут: Давид Юрченко, Сергей Сухарев, Андрей Буйволов, Евгений Чернов, Тимофей Маргасов, Вагиз Галиулин, Максим Палиенко, Резиуан Мирзов, Марко Полетанович, Алексей Скворцов, Илья Жигулёв. В составе «Авангарда» сыграют Александр Кобзев, Михаил Багаев, Кирилл Гоцук, Аслан Дашаев, Руслан Болов, Артём Федчук, Ильнур Альшин, Игорь Киреев, Азамат Гурфов, Дмитрий Коробов, Равиль Нетфуллин. Стартовые составы финального матча Олимп Кубка России #ТосноАвангард



Матч-центр 👉 https://t.co/HEp63F0g9Mpic.twitter.com/QUYudTBsRs — ФК ТОСНО (@fctosno) 9 мая 2018 г. Матч состоится 9 мая, начало — в 19:00. Ранее стал известен размер призовых за победу в Кубке России по футболу.