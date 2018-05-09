Стали известны составы «Тосно» и «Авангарда» на финал Кубка России по футболу

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«Тосно» и курский «Авангард» определились со стартовыми составами на финал Кубка России по футболу.

С первых минут на поле стадиона «Волгоград Арена» в составе «Тосно» выйдут: Давид Юрченко, Сергей Сухарев, Андрей Буйволов, Евгений Чернов, Тимофей Маргасов, Вагиз Галиулин, Максим Палиенко, Резиуан Мирзов, Марко Полетанович, Алексей Скворцов, Илья Жигулёв.

В составе «Авангарда» сыграют Александр Кобзев, Михаил Багаев, Кирилл Гоцук, Аслан Дашаев, Руслан Болов, Артём Федчук, Ильнур Альшин, Игорь Киреев, Азамат Гурфов, Дмитрий Коробов, Равиль Нетфуллин.

Матч состоится 9 мая, начало — в 19:00.

Ранее стал известен размер призовых за победу в Кубке России по футболу.

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