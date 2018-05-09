Теннисистка Возняцки стала обладательницей рыцарского ордена

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира Каролина Возняцки стала обладательницей рыцарского ордена Даннеброга.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Для меня невероятная честь получить эту награду», — написала спортсменка.

Даннеброг является вторым по значимости рыцарским орденом в Дании.

В 2018 году Возняцки впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии.

Ранее сообщалось, что Касаткина обыграла Кырстю на теннисном турнире в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных