Теннисистка Возняцки стала обладательницей рыцарского ордена

Вторая ракетка мира Каролина Возняцки стала обладательницей рыцарского ордена Даннеброга.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Для меня невероятная честь получить эту награду», — написала спортсменка.

Such an incredible honor to receive the Damehood of the Dannebrog order today! 🇩🇰



Stolt af at få ridderkorset af Dannebrogordenen i dag! En kæmpe ære!! 🇩🇰 pic.twitter.com/BTqqZOW2P4 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 7 мая 2018 г.

Даннеброг является вторым по значимости рыцарским орденом в Дании.

В 2018 году Возняцки впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии.

Ранее сообщалось, что Касаткина обыграла Кырстю на теннисном турнире в Мадриде.