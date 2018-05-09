Сборная Чехии по буллитам обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

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Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Основное время встречи завершилось со счётом 4:4.

За Швейцарию забили Грегори Хофман, Симон Мозер и дубль в активе Нино Нидеррайтера.

Чехи ответили голами Доминика Кубалика, Михала Моравчика, Дмитрия Яшкина и Михала Ржепика.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу сборной Чехии принёс бросок Ржепика.

Следующим соперником чехов станет команда России, а швейцарцы сыграют против белорусов.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии нанесла разгромное поражение Норвегии на чемпионате мира по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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