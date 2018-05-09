Сборная Чехии по буллитам обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Основное время встречи завершилось со счётом 4:4. За Швейцарию забили Грегори Хофман, Симон Мозер и дубль в активе Нино Нидеррайтера. Чехи ответили голами Доминика Кубалика, Михала Моравчика, Дмитрия Яшкина и Михала Ржепика. Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу сборной Чехии принёс бросок Ржепика. Следующим соперником чехов станет команда России, а швейцарцы сыграют против белорусов. Ранее сообщалось, что сборная Финляндии нанесла разгромное поражение Норвегии на чемпионате мира по хоккею.