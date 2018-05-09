Сборная Чехии по буллитам обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Основное время встречи завершилось со счётом 4:4.
За Швейцарию забили Грегори Хофман, Симон Мозер и дубль в активе Нино Нидеррайтера.
Чехи ответили голами Доминика Кубалика, Михала Моравчика, Дмитрия Яшкина и Михала Ржепика.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу сборной Чехии принёс бросок Ржепика.
Следующим соперником чехов станет команда России, а швейцарцы сыграют против белорусов.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии нанесла разгромное поражение Норвегии на чемпионате мира по хоккею.