СМИ: «Зенит» интересуется полузащитником «Арсенала» Ткачёвым

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает «Спорт день за днём», Ткачёв, способный сыграть на обоих флангах атаки, должен закрыть позицию Олега Шатова, которого по окончании сезона хочет полностью выкупить «Краснодар». Отмечается, что ЦСКА готов продать 28-летнего игрока за €1,5 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет активировать опцию выкупа защитника Николы Максимовича.