СМИ: «Зенит» интересуется полузащитником «Арсенала» Ткачёвым

Короткая ссылка
Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает «Спорт день за днём», Ткачёв, способный сыграть на обоих флангах атаки, должен закрыть позицию Олега Шатова, которого по окончании сезона хочет полностью выкупить «Краснодар».

Отмечается, что ЦСКА готов продать 28-летнего игрока за €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет активировать опцию выкупа защитника Николы Максимовича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных