Алаев: РФС выплатит штраф, но эти средства, в свою очередь, будет взыскивать с виновников произошедшего
«Произошедшее на матче Россия — Франция является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное не повторилось. РФС всегда выступал против всех видов дискриминации, и наша работа за прошедший год является лучшим тому доказательством», — приводит слова Алаева РИА Новости.
Он отметил, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили личности болельщиков, которые позволили себе оскорбительные выкрики в адрес французских футболистов.
«РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем. Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность. Уверен, что на чемпионате мира благодаря совместной работе ФИФА и РФС будет царить атмосфера праздника и уважения друг к другу», — добавил функционер.
Ранее бывший футболист сборной Англии выразил недовольство размером штрафа, наложенного ФИФА на РФС.