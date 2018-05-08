Алаев: РФС выплатит штраф, но эти средства, в свою очередь, будет взыскивать с виновников произошедшего

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Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовать организацию за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции.

«Произошедшее на матче Россия — Франция является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное не повторилось. РФС всегда выступал против всех видов дискриминации, и наша работа за прошедший год является лучшим тому доказательством», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Он отметил, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили личности болельщиков, которые позволили себе оскорбительные выкрики в адрес французских футболистов.

«РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем. Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность. Уверен, что на чемпионате мира благодаря совместной работе ФИФА и РФС будет царить атмосфера праздника и уважения друг к другу», — добавил функционер.

Ранее бывший футболист сборной Англии выразил недовольство размером штрафа, наложенного ФИФА на РФС.

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