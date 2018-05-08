Алаев: РФС выплатит штраф, но эти средства, в свою очередь, будет взыскивать с виновников произошедшего

Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовать организацию за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции.

«Произошедшее на матче Россия — Франция является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное не повторилось. РФС всегда выступал против всех видов дискриминации, и наша работа за прошедший год является лучшим тому доказательством», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Он отметил, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили личности болельщиков, которые позволили себе оскорбительные выкрики в адрес французских футболистов.

«РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем. Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность. Уверен, что на чемпионате мира благодаря совместной работе ФИФА и РФС будет царить атмосфера праздника и уважения друг к другу», — добавил функционер.

Ранее бывший футболист сборной Англии выразил недовольство размером штрафа, наложенного ФИФА на РФС.