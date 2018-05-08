Болельщик «Вашингтона» нарисовал шарж на Овечкина в честь победы над «Питтсбургом»

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Болельщик хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» карикатурист Пол Николс нарисовал шарж на российского капитана команды Александра Овечкина.

Автор изобразил Овечкина, держащего в руках пингвина. Пингвин является символом команды «Питтсбург Пингвинз», которую «Вашингтон» победил в 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Николс опубликовал рисунок в своём Twitter.

Ранее владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис оценил значимость российского капитана команды Александра Овечкина.

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