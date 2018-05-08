Болельщик «Вашингтона» нарисовал шарж на Овечкина в честь победы над «Питтсбургом»
Автор изобразил Овечкина, держащего в руках пингвина. Пингвин является символом команды «Питтсбург Пингвинз», которую «Вашингтон» победил в 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Николс опубликовал рисунок в своём Twitter.
Happy sketch:@Laughlin18@CourtneyNBCS@RobCarlinNBCS@JoeBpXp@Capitals@WaltonCaps@NBCSWashington@CapsOutsider@Capitalsforlifepic.twitter.com/Mor9doKLCU— DC Sports Artist (@PaulNicholsDC) 8 мая 2018 г.
Ранее владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис оценил значимость российского капитана команды Александра Овечкина.