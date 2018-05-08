Бутырская: через некоторое время мы увидим другую Медведеву

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская предположила причину ухода россиянки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе и сравнила их сотрудничество с любовными отношениями.

«Думаю, что Женя хочет что-то поменять. Раз она начала проигрывать, нужно это делать. Она должна получить глоток свежего воздуха от перехода к новому тренеру. Как и брачные союзы — люди чувствуют, что их отношения не развиваются. Если бы они постоянно подпитывались, то...» — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Она также считает, что под руководством нового тренера — канадца Брайана Орсера — Медведева предстанет в новом образе.

«Выбор Жени пал на Брайана Орсера. Думаю, через некоторое время мы увидим другую Медведеву. Просто другую. Она и так классная, так что именно другую — в иных образах. Когда один тренер и один и тот же хореграф, в программе начинает появляться однообразие. Нужна Жене перемена», — сказала Бутырская.

Ранее известный продюсер и хореограф, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал своё мнение о последствиях прекращения сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.

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