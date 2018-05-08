Чемпионат России по биатлону в сезоне-2018/19 пройдёт в Тюмени

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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал календарный план внутренних соревнований на сезон-2018/19.

Местом проведения чемпионата России по биатлону в следующем году стал город Тюмень, сообщается на сайте СБР. Соревнования пройдут с 28 апреля по 6 мая 2019 года.

В прошлом сезоне чемпионат России прошёл в Ханты-Мансийске. Тюмень последний раз принимала чемпионат России в сезоне-2016/17.

Ранее три претендента подали заявки на должность президента СБР.

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