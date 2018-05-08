Геркус заявил, что ему надоели слухи о возвращении в «Зенит»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи, что он может вернуться в санкт-петербургский «Зенит».

«Я слышу эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб является для меня не чужим», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Он отметил, что интереса к его персоне у «Зенита» нет.

«Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать. Своё будущее я связываю с «Локомотивом» и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам», — добавил Геркус.

Ранее тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал слухи о переговорах с «Зенитом».