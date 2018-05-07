Тренер «Уфы» Семак прокомментировал слухи о переговорах с «Зенитом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что он может возглавить санкт-петербургский «Зенит» по окончании сезона.

«Разговоры о «Зените» меня не отвлекают. Контактов с клубом у меня не было. Все разговоры беспочвенны», — приводит слова Семака РИА Новости. Ранее брат тренера Михайловича рассказал о шансах серба возглавить «Зенит».