В Сирии при выполнении планового полёта потерпел крушение российский вертолёт Ка-52

Тренер «Уфы» Семак прокомментировал слухи о переговорах с «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что он может возглавить санкт-петербургский «Зенит» по окончании сезона.

«Разговоры о «Зените» меня не отвлекают. Контактов с клубом у меня не было. Все разговоры беспочвенны», — приводит слова Семака РИА Новости.

Ранее брат тренера Михайловича рассказал о шансах серба возглавить «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных