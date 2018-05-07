Брат тренера Михайловича рассказал о шансах серба возглавить ФК «Зенит»

Дражен Михайлович, брат тренера Синиши Михайловича, рассказал о шансах специалиста возглавить санкт-петербургский «Зенит».

«Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет», — приводит слова Дражена Михайловича Sport24.

Он отметил, что знает об интересе к брату со стороны команды из России.

«Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50», — добавил Михайлович.

4 февраля 2018 года сербский специалист был уволен из итальянского клуба «Торино».

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата России по футболу.