Венгер подарил мальчику свой галстук во время церемонии прощания с болельщиками «Арсенала»

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бернли» подарил свой галстук мальчику во время церемонии прощания с болельщиками.

Венгер обратил внимание на ребёнка, который держал плакат с надписью: «Арсен, могу я получить твой галстук?». Специалист выполнил просьбу юного поклонника.

Прошедшая встреча стала для Венгера последней домашней игрой в качестве наставника «канониров».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Бернли» и занял итоговое шестое место в АПЛ.

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