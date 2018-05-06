Венгер подарил мальчику свой галстук во время церемонии прощания с болельщиками «Арсенала»
Венгер обратил внимание на ребёнка, который держал плакат с надписью: «Арсен, могу я получить твой галстук?». Специалист выполнил просьбу юного поклонника.
Прошедшая встреча стала для Венгера последней домашней игрой в качестве наставника «канониров».
Wenger gives his tie to a young boy holding up a sign which says ‘Arsène, please can I have your tie?’ pic.twitter.com/QaMqJmCJ2e— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 6 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Бернли» и занял итоговое шестое место в АПЛ.