Российские шпажистки заняли второе место в командном турнире на этапе Кубка мира

Женская сборная России по фехтованию на шпагах стала второй в командном турнире на этапе Кубка мира Дубае.

Об этом сообщает РИА Новости. В финале россиянки потерпели поражение от спортсменок из США со счётом 28:29. Третьей стала национальная команда Италии, обыгравшая Францию (45:35). Ранее сообщалось, что саблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018.