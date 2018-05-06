Российские шпажистки заняли второе место в командном турнире на этапе Кубка мира
Женская сборная России по фехтованию на шпагах стала второй в командном турнире на этапе Кубка мира Дубае.
Об этом сообщает РИА Новости.
В финале россиянки потерпели поражение от спортсменок из США со счётом 28:29.
Третьей стала национальная команда Италии, обыгравшая Францию (45:35).
Ранее сообщалось, что саблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018.
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