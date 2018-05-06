Шарапова одержала свою первую победу с начала года
На старте турнира Шарапова переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
Во втором круге российская теннисистка встретится с румынкой Ириной Бегу.
Эта победа стала первой для россиянки с января. Тогда она обыграла латвийку Анастасию Севастову во втором круге Australian Open, после чего потерпела четыре поражения подряд.
Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова разгромно проиграла Симоне Халеп на старте турнира WTA в Мадриде.