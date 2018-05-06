Шарапова одержала свою первую победу с начала года

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Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде .

На старте турнира Шарапова переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. 

Во втором круге российская теннисистка встретится с румынкой Ириной Бегу.

Эта победа стала первой для россиянки с января. Тогда она обыграла латвийку Анастасию Севастову во втором круге Australian Open, после чего потерпела четыре поражения подряд.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова разгромно проиграла Симоне Халеп на старте турнира WTA в Мадриде.

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