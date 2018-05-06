Канчельскис: очень переживаю за Фергюсона, но не хочу ему назойливо звонить и ставить галочку, желая здоровья

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» россиянин Андрей Канчельскис рассказал, что переживает за своего бывшего наставника, сэра Алекса Фергюсона, который перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

«Очень переживаю за сэра Алекса сейчас. Я играл под его руководством. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Хотелось бы, чтобы он скорее поправился и выздоровел, чтобы всё было хорошо. Я, естественно, за него переживаю в душе. Но я не хочу ему назойливо звонить и ставить галочку, желая здоровья», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Канчельскис, выступая за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, под руководством Фергюсона дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Англии и по одному разу — Кубок страны и Кубок лиги.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказал слова поддержки сэру Алексу Фергюсону.