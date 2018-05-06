Снукерист Уильямс пообещал прийти голым на пресс-конференцию в случае победы в финале ЧМ

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Валлиец Марк Уильямс пообещал, что в случае своей победы в финале чемпионата мира по снукеру придёт на пресс-конференцию абсолютно голым.

«Разумеется, я помню свои слова и не намерен от них отказываться. На мне не будет надето абсолютно ничего, я только прикроюсь ведёрком со льдом», — приводит слова Уильямса BBC.

Двукратный чемпион мира отметил, что в предстоящем финале преимущество будет за его соперником — шотландцем Джоном Хиггинсом.

«Когда я обыграл Барри Хоукинса в полуфинале, он уже спал в своей постели. Но осталось всего два дня, и я отдам остаток сил. Если бы пришлось играть сегодня вечером, Хиггинс победил бы 18:0, а так я постараюсь хорошенько выспаться и буду надеяться, что выплеск адреналина поможет мне сыграть хорошо в финале», — добавил 43-летний валлиец.

Финал, который пройдёт до победы в 18 фреймах, состоится 6 и 7 мая.

Ранее сообщалось, что объединённая команда Южной Кореи и КНДР завоевала бронзу ЧМ по настольному теннису.

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