Нурмагомедов поздравил Александра Емельяненко с победой над бразильцем Гонзагой
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с победой над бразильцем Габриэлем Гонзагой на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.
«Поздравляю! Заставил понервничать, но в нашем виде спорта по-другому никак», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко победил Гонзагу в поединке на турнире в Екатеринбурге.
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