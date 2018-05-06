Нурмагомедов поздравил Александра Емельяненко с победой над бразильцем Гонзагой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с победой над бразильцем Габриэлем Гонзагой на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.

«Поздравляю! Заставил понервничать, но в нашем виде спорта по-другому никак», — написал Нурмагомедов в своём Instagram. Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 5 Май 2018 в 8:03 PDT Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко победил Гонзагу в поединке на турнире в Екатеринбурге.