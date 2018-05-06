Боксёр Мартиросян об ударах Головкина: меня будто сбил поезд

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Американский боксёр Ванес Мартиросян прокомментировал своё поражение в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Меня будто сбил поезд. Я говорю не об одном ударе, я подразумеваю все его атаки. Это были самые тяжёлые удары, которые я когда-либо пропускал», — приводит слова Мартиросяна RingTV.

Ранее сообщалось, что Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде и защитил титулы WBA и WBC.

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