Тренер Орсер: вопрос в том, сможет ли Трусова исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17—18 лет
«Трусова вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом, её много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение. Это всё здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17—18 лет. Она феномен, но это может быть короткий период», — приводит слова Орсера Ice Network.
Ранее сообщалось, что Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц на тренировке.