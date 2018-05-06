Тренер Орсер: вопрос в том, сможет ли Трусова исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17—18 лет

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер прокомментировал исполнение 13-летней российской фигуристкой Александрой Трусовой четверных прыжков.

«Трусова вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом, её много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение. Это всё здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17—18 лет. Она феномен, но это может быть короткий период», — приводит слова Орсера Ice Network.

Ранее сообщалось, что Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц на тренировке.