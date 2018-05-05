«Ювентус» победил «Болонью» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» одержал волевую победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу .

Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Болонья» повела в счёте благодаря реализованному пенальти Симоне Верди (30-я минута).

«Ювентусу» победу принесли автогол Себастьена Де Майо (51-я) и забитые мячи Сами Хедиры (63-я) и Паоло Дибалы (63-я).

«Ювентус», набрав 91 очко, занимает первое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Болонья» с 39 набранными баллами расположилась на 12-й строчке.

Ранее в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле разгромил «Верону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных