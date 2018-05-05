«Ювентус» победил «Болонью» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу

Туринский «Ювентус» одержал волевую победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу .

Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Болонья» повела в счёте благодаря реализованному пенальти Симоне Верди (30-я минута).

«Ювентусу» победу принесли автогол Себастьена Де Майо (51-я) и забитые мячи Сами Хедиры (63-я) и Паоло Дибалы (63-я).

«Ювентус», набрав 91 очко, занимает первое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Болонья» с 39 набранными баллами расположилась на 12-й строчке.

Ранее в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле разгромил «Верону».