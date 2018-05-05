Мяч Кутроне помог «Милану» разгромить «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле разгромил «Верону» со счётом 4:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Патрик Кутроне и Фабио Борини, полузащитник Хакан Чалханоглу и защитник Иньяцио Абате.

Этот успех позволил команде Дженнаро Гаттузо набрать 60 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Верона» с 25 баллами в активе идёт 19-й и после поражения от «Милана» утратила даже теоретические шансы избежать вылета из элитного дивизиона.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» Никола Калинич входит в сферу интересов «Спартака».