Мяч Кутроне помог «Милану» разгромить «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу
Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Патрик Кутроне и Фабио Борини, полузащитник Хакан Чалханоглу и защитник Иньяцио Абате.
Этот успех позволил команде Дженнаро Гаттузо набрать 60 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Верона» с 25 баллами в активе идёт 19-й и после поражения от «Милана» утратила даже теоретические шансы избежать вылета из элитного дивизиона.
Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» Никола Калинич входит в сферу интересов «Спартака».