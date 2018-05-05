Сборная США по хоккею обыграла Данию и вышла на первое место в группе B на ЧМ-2018
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Голы в составе американской сборной на счету Уилла Батчера (17-я), Криса Крайдера (23-я), Кэма Аткинсона (30-я) и Ника Дженсена (55-я).
После двух матчей сборная США вышла на первое место группы B с пятью очками, команда Дании занимает четвёртое место с двумя набранными баллами.
Ранее в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Франции со счётом 2:6.