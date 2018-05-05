Сборная США по хоккею обыграла Данию и вышла на первое место в группе B на ЧМ-2018

Короткая ссылка
Сборная США одержала крупную победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Голы в составе американской сборной на счету Уилла Батчера (17-я), Криса Крайдера (23-я), Кэма Аткинсона (30-я) и Ника Дженсена (55-я).

После двух матчей сборная США вышла на первое место группы B с пятью очками, команда Дании занимает четвёртое место с двумя набранными баллами.

Ранее в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Франции со счётом 2:6.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных