Сборная России завоевала бронзу в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике

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Сборная России завоевала бронзу в командном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Россиянки набрали 38,150 баллов.

Первое место заняли болгарские гимнастки (43,800), на втором месте расположились итальянки (39,750).

Ранее россиянка Александра Солдатова стала второй в индивидуальном многоборье на этапе Кубке мира по художественной гимнастике в испанском городе Гвадалахара.

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