Россиянка Солдатова стала второй в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике, Аверина — третья

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Россиянка Александра Солдатова стала второй в индивидуальном многоборье на этапе Кубке мира по художественной гимнастике в испанском городе Гвадалахара.

Солдатова завоевала серебро, набрав 72,750 балла.

Победу праздновала израильтянка Линой Ашрам (72,800 балла), третье место заняла ещё одна россиянка Арина Аверина (70,200).

Ранее россиянка Мария Сергеева одержала победу в упражнениях с обручем и лентой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

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