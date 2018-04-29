Сергеева стала лучшей на этапе КМ в Баку в упражнениях с обручем и лентой, Селезнёва — с мячом

Россиянка Мария Сергеева одержала победу в упражнениях с обручем и лентой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Об этом сообщает «Чемпионат». Кроме того, ещё одна представительница России Екатерина Селезнёва стала первой в соревнованиях с мячом, обойдя Сергееву. Ранее сообщалось, что гимнастка Мустафина выиграла первые соревнования после возвращения в спорт.