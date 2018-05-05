Каррера поздравил Сёмина с победой в чемпионате России по футболу

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил футбольный клуб «Локомотив» и главного тренера команды Юрия Сёмина с завоеванием чемпионского звания Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Локомотив» показывал определённый уровень игры. Я поздравляю «Локомотив» и их тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо делает свою работу, я думаю, что они заслужили победу по итогам сезона», — цитирует Карреру Sport24.

Он также выразил сожаление, что его команда, потеряв очки в некоторых матчах в концовке чемпионата, таким образом, не составила конкуренцию «железнодорожникам» в последнем туре.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что матч заключительного, 30-го тура РФПЛ с «Арсеналом» «железнодорожники», уже завоевавшие чемпионский титул, проведут основным составом.

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