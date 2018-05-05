Каррера поздравил Сёмина с победой в чемпионате России по футболу
«Локомотив» показывал определённый уровень игры. Я поздравляю «Локомотив» и их тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо делает свою работу, я думаю, что они заслужили победу по итогам сезона», — цитирует Карреру Sport24.
Он также выразил сожаление, что его команда, потеряв очки в некоторых матчах в концовке чемпионата, таким образом, не составила конкуренцию «железнодорожникам» в последнем туре.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что матч заключительного, 30-го тура РФПЛ с «Арсеналом» «железнодорожники», уже завоевавшие чемпионский титул, проведут основным составом.