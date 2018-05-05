Вивиани выиграл второй этап престижной велогонки «Джиро д'Италия» с финишем в Тель-Авиве
Вивиани выиграл спринтерскую разборку в финишном створе, опередив представителя Wilier Triestina Якуба Маречко и Сэма Беннетта из Bora-Hansgrohe.
По результатам второго этапа лидерство в генеральной классификации «Джиро д'Италия» захватил австралиец Роуэн Деннис из BMC Racing Team.
Ранее сообщалось, что белорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».