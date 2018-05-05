Вивиани выиграл второй этап престижной велогонки «Джиро д'Италия» с финишем в Тель-Авиве

Короткая ссылка
Итальянский гонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors стал победителем второго этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» с финишем в Тель-Авиве.

Вивиани выиграл спринтерскую разборку в финишном створе, опередив представителя Wilier Triestina Якуба Маречко и Сэма Беннетта из Bora-Hansgrohe.

По результатам второго этапа лидерство в генеральной классификации «Джиро д'Италия» захватил австралиец Роуэн Деннис из BMC Racing Team.

Ранее сообщалось, что белорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных