Вивиани выиграл второй этап престижной велогонки «Джиро д'Италия» с финишем в Тель-Авиве

Итальянский гонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors стал победителем второго этапа престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» с финишем в Тель-Авиве.

Вивиани выиграл спринтерскую разборку в финишном створе, опередив представителя Wilier Triestina Якуба Маречко и Сэма Беннетта из Bora-Hansgrohe.

По результатам второго этапа лидерство в генеральной классификации «Джиро д'Италия» захватил австралиец Роуэн Деннис из BMC Racing Team.

Ранее сообщалось, что белорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».