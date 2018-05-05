Российская теннисистка Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Мадриде

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Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском Мадриде.

В матче первого раунда соревнований Кузнецова в двух сетах уступила представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что россиянка Ирина Хромачёва выиграла теннисный турнир в китайском Аньнине.

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