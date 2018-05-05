Российская теннисистка Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в испанском Мадриде.

В матче первого раунда соревнований Кузнецова в двух сетах уступила представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6. Ранее сообщалось, что россиянка Ирина Хромачёва выиграла теннисный турнир в китайском Аньнине.