Хромачёва обыграла Чжэн Сайсай в финале теннисного турнира в Аньнине
Россиянка Ирина Хромачёва выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Аньнине.
Как сообщает РИА Новости, в финале Хромачёва одержала победу над представительницей Китая Чжэн Сайсай со счётом 3:6, 6:4, 7:6.
На корте спортсменки провели 2 часа 36 минут.
22-летняя россиянка впервые в карьере выиграла турнир серии WTA в одиночном разряде.
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