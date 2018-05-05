Хромачёва обыграла Чжэн Сайсай в финале теннисного турнира в Аньнине

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Россиянка Ирина Хромачёва выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Аньнине.

Как сообщает РИА Новости, в финале Хромачёва одержала победу над представительницей Китая Чжэн Сайсай со счётом 3:6, 6:4, 7:6.

На корте спортсменки провели 2 часа 36 минут.

22-летняя россиянка впервые в карьере выиграла турнир серии WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия пройдёт в Москве.

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