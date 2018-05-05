Захаров и Кузнецов вышли в финал этапа Мировой серии в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на заключительном этапе Мировой серии, который проходит в Казани.

Об этом сообщает РИА Новости. Захаров набрал 466,85 балла и выиграл первый полуфинал. Кузнецов заработал 410,45 баллов, заняв третью позицию во втором полуфинале. Финал в этой дисциплине пройдёт 5 мая. Ранее сообщалось, что россияне Бондарь и Минибаев завоевали золото в соревнованиях по прыжкам в воду на этапе Мировой серии в Казани.