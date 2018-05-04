Россияне Бондарь и Минибаев завоевали золото в прыжках в воду на этапе Мировой серии в Казани

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев победили в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на этапе Мировой серии в Казани.

Россияне набрали в общей сложности 432,7 балла. Второе место занял украинский дуэт Александр Горшковозов/Максим Долгов (414,09 балла), третье — немецкая пара Флориан Фандлер/Тимо Бартель (345,36). Ранее Александр Бондарь занял третье место в прыжках в воду с десятиметровой вышки на этапе Мировой серии, который завершился в канадском Монреале.