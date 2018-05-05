Президент «Наполи» обвинил тренера Сарри в возможной потере чемпионского титула чемпионата Италии по футболу

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарри за выбор состава и обвинил его в возможной потере чемпионского титула по итогам сезона в итальянской Серии А.

«У нас просто закончились силы, потому что мы начали тренироваться перед стартом сезона раньше остальных из-за предварительного раунда Лиги чемпионов», — приводит слова Де Лаурентиса Il Mattino.

Он отметил, что это неизбежно, если не использовать всех игроков, которые есть в команде.

«В какие-то моменты мы могли бы отдохнуть, чтобы лучше подготовиться к финишу. Но если всегда использовать одних и тех же игроков…» — добавил Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Челси» и «Наполи» могут поменяться главными тренерами.

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