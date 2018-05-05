Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Бостоном» в матче плей-офф НХЛ, «Вегас» обыграл «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Бостон Брюинз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:3.

Встреча завершилась на четвёртой минуте овертайма, победную шайбу забросил Дэн Джирарди. В составе его команды также отличились Брейден Пойнт, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

У проигравших голы забивали Давид Пастрняк и дважды Патрис Бержерон.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Тампы».

В другом матче дня «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3. «Рыцари» вышли вперёд в серии — 3:2.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Вашингтон» заключил контракт новичка с голкипером «Металлурга» Самсоновым.