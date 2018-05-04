Клуб НХЛ «Вашингтон» заключил контракт новичка с голкипером «Металлурга» Самсоновым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании контракта новичка с российским голкипером Ильёй Самсоновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним стражем ворот рассчитано на три года.

Самсонов, ранее выступавший за магнитогорский «Металлург», был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года под 22-м общим номером. В его активе победа в Кубке Гагарина 2016 года, а также серебряные и бронзовые награды молодёжных чемпионатов мира.

В минувшем сезоне Самсонов провёл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Металлурга».

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин повторил российский рекорд по победным голам в плей-офф НХЛ.