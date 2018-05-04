Загитова продолжит работать с Тутберидзе после ухода Медведевой

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Этери Тутберидзе продолжит работать с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой после ухода Евгении Медведевой.

«Тутберидзе продолжит работать с Алиной Загитовой и с огромной скамейкой запасных других фигуристов», — рассказал Лайшев RT. Ранее он прокомментировал решение Медведевой завершить сотрудничество с Тутберидзе.