Загитова продолжит работать с Тутберидзе после ухода Медведевой
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Этери Тутберидзе продолжит работать с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой после ухода Евгении Медведевой.
«Тутберидзе продолжит работать с Алиной Загитовой и с огромной скамейкой запасных других фигуристов», — рассказал Лайшев RT.
Ранее он прокомментировал решение Медведевой завершить сотрудничество с Тутберидзе.
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