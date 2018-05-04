Лайшев об уходе Медведевой от Тутберидзе: не мне делать какие-то выводы об их отношениях

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение фигуристки Евгении Медведевой завершить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«Это их взаимоотношения, сложные, как в одной семье. У них был психологически тяжёлый период, они выясняли отношения. Но Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе», — рассказал Лайшев RT.

Он отметил, что во всех отношениях бывают спады и подъёмы, особенно в таком непростом и востребованном виде спорта, как фигурное катание.

«Не мне делать какие-то выводы об их отношениях. После тяжелейшего сезона Женя и Этери Георгиевна дошли до такой ситуации, когда надо что-то решать», — добавил директор.

Ранее сообщалось, что мама Медведевой отказалась комментировать расставание дочери с Тутберидзе.