Каррера: приятно слышать об интересе «Ювентуса», но сейчас я думаю только о «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны туринского «Ювентуса».

«Мне приятно слышать об интересе «Ювентуса», но в данный момент думаю только о «Спартаке». Остальное меня не интересует. Это могло бы быть мечтой: я с детства болею за «Ювентус», играл там. И было бы прекрасно когда-нибудь тренировать «Ювентус», тем более я был в штабе Антонио Конте», — приводит слова Карреры РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Каррера входит в число кандидатов на должность главного тренера «Ювентуса».