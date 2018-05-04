Каррера: приятно слышать об интересе «Ювентуса», но сейчас я думаю только о «Спартаке»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны туринского «Ювентуса».

«Мне приятно слышать об интересе «Ювентуса», но в данный момент думаю только о «Спартаке». Остальное меня не интересует. Это могло бы быть мечтой: я с детства болею за «Ювентус», играл там. И было бы прекрасно когда-нибудь тренировать «Ювентус», тем более я был в штабе Антонио Конте», — приводит слова Карреры РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Каррера входит в число кандидатов на должность главного тренера «Ювентуса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных