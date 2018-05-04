Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана.

«Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Республики Дагестан. Народному любимцу, предположительно, в конце мая могут присвоить звание «Почётный депутат Народного собрания Республики Дагестан», — сообщается в официальном Instagram клуба Eagles MMA, президентом которого является Нурмагомедов.

Постановление о присвоении звания принял президиум парламента в Дагестане.

Ранее тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Оуэн Родди заявил, что его подопечный готов провести поединок с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в России.

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