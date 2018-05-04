Малкин: гол в матче с «Вашингтоном» придаст мне уверенности

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от заброшенной шайбы в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

Чтобы засчитать гол россиянина, арбитрам понадобился видеопросмотр.

«Пока я лежал на льду, думал, что гола не было. Я не видел, как шайба пересекла линию ворот, страшно разозлился: момент-то был отличный. Хорошо, что на просмотре всё-таки увидели этот гол», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Россиянин также отметил, что этот гол придаст ему уверенности.

«Гол придаст мне уверенности, чему я очень рад. У меня был один роскошный момент и в прошлом матче, но я и в тот раз угодил в штангу», — сказал Малкин.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин повторил российский рекорд по победным голам в плей-офф НХЛ.