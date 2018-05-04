Малкин: гол в матче с «Вашингтоном» придаст мне уверенности
Чтобы засчитать гол россиянина, арбитрам понадобился видеопросмотр.
«Пока я лежал на льду, думал, что гола не было. Я не видел, как шайба пересекла линию ворот, страшно разозлился: момент-то был отличный. Хорошо, что на просмотре всё-таки увидели этот гол», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
Россиянин также отметил, что этот гол придаст ему уверенности.
«Гол придаст мне уверенности, чему я очень рад. У меня был один роскошный момент и в прошлом матче, но я и в тот раз угодил в штангу», — сказал Малкин.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин повторил российский рекорд по победным голам в плей-офф НХЛ.