Свищёв: МОК принял решение об апелляциях, загнав себя перед этим в угол

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) подать апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым были оправданы российские спортсмены.

«Считаю, что и Томас Бах и МОК приняли решение об апелляциях, загнав себя перед этим в угол. Одних спортсменов отстранили от Олимпийских игр, у вторых — отобрали медали, третьих — дисквалифицировали. Если сейчас будет частичное восстановление в правах спортсменов, то будет вал судебных исков в сторону МОК и всех других спортивных организаций, которые обременили наших спортсменов санкциями, поэтому у МОК просто не было другого выбора», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что вместо того, чтобы заниматься развитием олимпийского движения, МОК погряз в судебных спорах.

«Нужно прекращать эту возню, надо садиться за стол переговоров, договариваться о правилах игры и, наконец-то, прекратить копаться в грязном белье», — добавил функционер.

Ранее юрист оценил шансы МОК обжаловать решения CAS по российским спортсменам.