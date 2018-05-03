Футболист «Рубина» объявил о завершении карьеры

Турецкий полузащитник казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз объявил что завершит карьеру по окончании сезона.

«Иногда трудно найти слова, чтобы объяснить, что хочешь. Моя карьера длилась 20 лет, 10 лет я играл за «Трабзонспор» — хотел бы выразить благодарность этому клубу. 10 лет я играл в Казани за «Рубин». Мы добились больших успехов, горжусь временем, которое провёл здесь. Казань для меня стала родным домом. У меня осталось ещё два матча до завершения карьеры», — заявил Карадениз на пресс-конференции.

Карадениз, выступающий за казанский клуб с 2008 года, является лучшим бомбардиром «Рубина» в чемпионатах России. На его счету 39 голов.

В общей сложности он сыграл в 299 матчах и стал автором 52 голов.

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