РФС: «Авангард» и «Тосно» подали документы для прохождения лицензирования

Курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области подали документы в Российский футбольный союз (РФС) для прохождения лицензирования на будущий сезон в связи с возможным участием в Лиге Европы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александра Зоркова.

«Оба клуба подали документы на участие в чемпионате России с возможным выступлением в Лиге Европы. Комиссия их рассмотрит», — заявил Зорков.

Команды сыграют в финальном матче Кубка России, который пройдёт 9 мая в Волгограде. Встреча начнётся в 19:00 мск. Победитель получит путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках.