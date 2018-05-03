Женские сборные Южной Кореи и КНДР объединились на ЧМ по настольному теннису

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Женские сборные Южной Кореи и КНДР по настольному теннису объединились перед полуфиналом командного чемпионата мира в шведском Хальмстаде.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что две национальные команды должны были встретиться друг с другом в четвертьфинале турнира, однако решили выступить единым коллективом, который автоматически стал полуфиналистом.

За выход в решающую стадию соревнований объединённая сборная поспорит с победителем матча Украина — Япония. Если она займёт место в тройке лучших, то медали получат все спортсменки, а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут выступить объединённой командой на Азиатских играх — 2018.

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