Арбитр Карасёв рассудит «Тосно» и «Авангард» в финале Кубка России по футболу

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Судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым обслужит финальный матч Кубка России по футболу между «Тосно» из Ленинградской области и курским «Авангардом».

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами арбитра станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным рефери будет Сергей Лапочкин.

Финал Кубка России пройдёт 9 мая в Волгограде. Встреча начнётся в 19:00 мск. Победитель получит путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках.

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