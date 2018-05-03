Арбитр Карасёв рассудит «Тосно» и «Авангард» в финале Кубка России по футболу

Судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым обслужит финальный матч Кубка России по футболу между «Тосно» из Ленинградской области и курским «Авангардом».

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Ассистентами арбитра станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным рефери будет Сергей Лапочкин. Финал Кубка России пройдёт 9 мая в Волгограде. Встреча начнётся в 19:00 мск. Победитель получит путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона. Ранее сообщалось, что курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках.