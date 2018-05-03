Арбитр Карасёв рассудит «Тосно» и «Авангард» в финале Кубка России по футболу
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами арбитра станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным рефери будет Сергей Лапочкин.
Финал Кубка России пройдёт 9 мая в Волгограде. Встреча начнётся в 19:00 мск. Победитель получит путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.
Ранее сообщалось, что курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках.