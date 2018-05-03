Врачи обнаружили у бывшего футболиста сборной Дании рак костного мозга

Врачи диагностировали у бывшего защитника сборной Дании по футболу Рене Хенриксена рак костного мозга.

Об этом сообщает Ekstrabladet.

Отмечается, что диагноз (миеломатоз) спортсмену был поставлен в начале 2018 года, в настоящий момент он уже начал лечение. Миеломатоз является редкой разновидностью онкологии.

По словам Хенриксена, эту форму рака нельзя вылечить, но её можно сохранять в спокойном течении.

«И это болезнь, с которой я легко могу жить много лет. Я полон решимости добиться успех», — подчеркнул он.

Хенриксен выступал за сборную Дании с 1998 по 2004 год и провёл за национальную команду 66 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий молодёжной сборной Малави по футболу скончался от малярии.