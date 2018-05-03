Навас и Мане номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Голкипер испанского «Реала» Кейлор Навас и нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане номинированы на звание лучшего игрока текущей недели в футбольной Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.

Навас помог «Реалу» избежать поражения в ответном полуфинальном матче ЛЧ с немецкой «Баварией», который завершился со счётом 2:2, а мяч Мане в выездном поединке с итальянской «Ромой» поспособствовал выходу «Ливерпуля» в финал турнира, несмотря на поражение со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.

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