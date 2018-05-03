Навас и Мане номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.
⭐️ Keylor Navas— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 мая 2018 г.
⭐️ Sadio Mané
Who's your winner? 🤔#UCL
Навас помог «Реалу» избежать поражения в ответном полуфинальном матче ЛЧ с немецкой «Баварией», который завершился со счётом 2:2, а мяч Мане в выездном поединке с итальянской «Ромой» поспособствовал выходу «Ливерпуля» в финал турнира, несмотря на поражение со счётом 2:4.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.